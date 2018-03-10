Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал о своих отношениях с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Я этого человека знаю, но не считаю своим другом", — пояснил глава российского государства. Сообщения же об их дружеских отношениях Путин назвал "передергиванием фактов".Пригожин не является госчиновником, и российские власти не имеют к нему никакого отношения, отметил президент РФ.Пригожина обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США, и ведущая поинтересовалась у Путина, звонил ли он Пригожину после того, как узнал об этом."Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем", — отреагировал президент.Отвечая на вопрос, может ли быть связан Пригожин с российскими наемниками, воюющими в Сирии, Путин сказал, что у бизнесмена могут быть "интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии"."Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему — это все его личная инициатива", — добавил он.Путин уточнил, что в Сирии есть небольшое количество российский компаний, но их деятельность не имеет ничего общего с политикой Москвы в этой стране, и если Пригожин "что-то делает", то, скорее, по согласованию с сирийскими властями и бизнесом, "с которым он там работает".Путин решительно отверг утверждения, что Пригожин выполняет за него "грязную работу"."Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю, — открыто", — подчеркнул он. "У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы считаете, что мы занимаемся тем же самым. Ничего подобного", — добавил президент России.