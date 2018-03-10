Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC прокомментировал появление в прессе, в том числе западной, своих фотографий без рубашки верхом на лошади. По его словам, такие снимки не отбираются специально - журналисты берут то, что нравится.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC прокомментировал появление в прессе, в том числе западной, своих фотографий без рубашки верхом на лошади. Вопрос был связан с предыдущим — интервьюер Мегин Келли поинтересовалась у российского лидера, насколько важно, будучи президентом, создавать впечатление силы, "проецировать силу"."Важно не создавать впечатление (силы), а проявлять ее", — сказал в ответ Путин. По его словам, очень важно и то, что именно мы понимаем под силой."Это не просто стучать кулаками и громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений. Первое: человек должен быть убежден в правоте того, что он делает. И второе: он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой ставит".Снимки же на фоне природы, в том числе верхом на лошади, по словам Путина, не отбираются специально — их выбирают для публикации журналисты, ими делятся пользователи Интернета."Я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть Интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно — мы это не делаем. Берут то, что нравится, — объяснил Путин. — У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, в бумагах, в кабинете, но это никому не интересно"."Вы хотите сказать, им нравятся фотографии без рубашки?" — спросила, засмеявшись, Келли."Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал. Но фотографии такие есть", — сказал российский президент.