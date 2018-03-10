В интервью Владимира Путина американскому телеканалу многие вопросы были заданы на основе его послания Федеральному Собранию. Говорили и о санкциях, и о новом российском оружии, и о выстраивании дипломатических отношений между мировыми державами.

В интервью Владимира Путина американскому телеканалу многие вопросы были заданы на основе его Послания Федеральному Собранию. Говорили и о санкциях, и о новом российском оружии, и о выстраивании дипломатических отношений между мировыми державами.Запись интервью телеканалу NBC началась еще 1 марта. Ведущая Меган Келли выстроила цепочку вопросов на основе Послания президента Федеральному собранию. Немалую часть беседы, практически 19 минут, главе государства пришлось разъяснять журналисту тонкости военного дела. А именно — что за новое супероружие изобрели русские, как будут использовать. Термин "холодная война" из уст Келли прозвучал как минимум дважды.- Некоторые аналитики на Западе после вашего выступления успели высказаться, что тем самым объявлена новая холодная война? Действительно ли вы объявили новую холодную войну.- С моей точки зрения те люди, о которых вы сказали, они не аналитики, они пропагандисты. Это не инициативная работа с нашей стороны на программу противоракетной обороны и ответ на односторонний выход Соединенных Штатов в 2002 году из Договора по ограничению по противоракетной обороне.Президент несколько раз повторял — новые системы, которым не страшны западные ПРО, прошли необходимые испытания успешно. При этом все разработки ведутся, не нарушая никаких международных обязательств. Основная задача — сохранение стратегического баланса в мире."Мы создаем совсем новую ракету тяжелого класса, которая придет на смену ракете, которую мы называем "Воевода", а у вас называют, прости господи, "Сатана". Мы создали целый набор нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям, и системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер", — заявил Путин.Интервью продолжилось только на следующий день в Калининграде. Туда Владимир Путин прибыл на встречу региональных СМИ. И тут лейтмотив беседы сменился — на авансцену вышла череда вопросов о теме, которая не дает покоя американской общественности и прессе вот уже много месяцев. Россия якобы вмешивалась в выборы президента США. Даже есть список из 13 человек."Никогда никакого вмешательства во внутренние политические процессы в США не было и нет. Вы мне назвали каких-то физических лиц и говорите, что они русские. Ну и что? Может быть, они, будучи русскими, работают на какую-нибудь американскую компанию. Может быть, из них работал на кого-то из кандидатов. Я понятия об этом не имею", — рассказал российский лидер."Люди, которые хотели добиться какого-то результата, могли пользоваться, такие технологии есть, какими-то инструментами других странах. Они могли засылать соответствующую информацию из Франции, из ФРГ, из Азии, из России", добавил Путин.Невмешательство в чужие внутренние политические дела других стран — это правило и принцип, которого Россия придерживается всегда. Однако у чиновников Запада свой подход. Владимир Путин попросил Меган Келли рассказать американской публике о том, как Вашингтон вмешивается в дела Москвы. В том числе и в выборные процессы.Президент РФ рассказал, что часто дискутирует с американскими друзьями и партнерами, причем с представителями государства, они предъявляют претензии, что какие-то русские вмешивались в выборы в США. На что Путин отвечает: "Но вы-то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь?""Вы представляете, они даже этого не отрицают, что же они нам ответили в последний раз? Они нам сказали: "Да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию, а вы нет, вы не можете". Вы считаете, это цивилизованная современная постановка вопрос в международных делах?" – усомнился президент.Выборы, вмешательство и информационное давление, вопросы, которые порой звучали, как обвинения. Меган Келли даже переходила на полемику, Путин парировал.- Это никакая не кибервойна, и у нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет мировых СМИ, как у вас, как CNN, как ваше. Где у нас? У нас есть Russia Today, и то...- У вас механизмы для действий в киберпространстве.- Вы меня все время перебиваете. Это не корректно. И то его объявили иностранным агентом и не дают нормально работать. Единственное, одно. У вас целый набор, у вас огромные возможности работы в Интернете, Интернет — ваш. Все средства управления Интернетом в руках Соединенных Штатов, и все инструменты находятся на территории США, управление этим киберпространством. Разве можно сравнивать? Это невозможно просто. Давайте договоримся о правилах поведения в этом киберпространстве. Вы же отказываетесь.Впрочем, помимо вопросов о ядерном вооружении, мифических хакерских атак, обсуждали и образ Путина в западной прессе. Меган Келли вспоминала фотоколлажи с президентом, а также то, как выглядит первое лица вне протокола."Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть Интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно. Я видел свои фотографии, где я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть", — поделился президент.Другой вопрос журналиста NBC — готов ли Путин сохранять высокий темп работы?"Есть конституция, я никогда Конституцию не нарушу, и никогда не менял Конституцию и буду работать в рамках Основного закона России. Конечно, если избиратели дадут такую возможность, работать еще один срок, разумеется, буду работать с полной отдачей", — рассказал Путин.В Кремль поступало немало обращений и заявок на то, чтобы взять интервью у главы государства. В конечном итоге выбор пал именно на NBC. Именно эта телекомпания, по мнению пресс-секретаря президента, имеет широкую сеть вещания не только в США, но и в Европе. Американский зритель увидел полную версию интервью в прайм-тайм в пятницу, 9 марта.