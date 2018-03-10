Путин призвал великие державы к объединению против терроризма. При этом он отметил, что Москва готова к диалогу по ядерному разоружению, но с учетом появившихся у нее систем вооружений, снижение количества баллистических ракет и боеголовок будет не так критично.

Владимир Путин назвал объяснением для домохозяек доводы США о том, что развитие системы ПРО в Штатах стало ответом на события 11 сентября 2001 года. По словам президента, "система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладают".При этом он подчеркнул, что если домохозяйкам все показать, то и они поймут, что удары 11 сентября и система ПВО ничего общего между собой не имеют.Кроме того, глава российского государства призвал великие державы к объединению против терроризма. При этом Путин отметил, что Москва готова к диалогу по ядерному разоружению, но с учетом появившихся у нее систем вооружений, снижение количества баллистических ракет и боеголовок будет не так критично.Интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC показал в эфире телеканал "Россия 24".