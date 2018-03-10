Россия не намерена преследовать своих граждан за высказывание мнений в Интернете по щелчку из Конгресса.

Россия не намерена преследовать своих граждан за высказывание мнений в Интернете "по щелчку из Конгресса". Об этом сказал в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин. Беседу полностью показал телеканал "Россия 24".Путин пояснил, что российское государство не имеет права и не собирается запрещать "патриотически настроенным людям" пользоваться киберпространством. "Но если они нарушат закон, за этим последует реакция", — заявил президент.На фоне ухудшающихся российско-американских отношений некоторые россияне могли вмешаться в американские выборы, но "мы это не контролируем, и самое главное, что мы этим не управляем". "Это не позиция Российского государства, я сразу вам об этом говорю", — пояснил Путин.Путин предложил США подписать договор в области работы в киберпространстве. "Иначе не делаются дела", — добавил он.Путин уточнил, что Россия "не вмешивается как государство во внутриполитические процессы в других странах"."Вот это самое главное. Я хочу, чтобы это было зафиксировано в нашем сегодняшнем разговоре и чтобы люди в США это поняли", — сказал президент."Если граждане России не нарушают российских законов, то и преследовать их не за что", — заключил Путин.