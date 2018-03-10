Россия с самого начала предупреждала США, что будет развивать свои ударные системы в ответ на выход Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне. Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин.

Россия с самого начала предупреждала США, что будет развивать свои ударные системы в ответ на выход Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин. Беседу полностью показал телеканал "Россия 24".По его словам, США, выйдя из Договора по ПРО в 2002 году, вынудили Россию начать работу над новыми системами вооружений."Мы об этом сказали нашим партнерам, они сказали: "Хорошо, делайте, что хотите". Вот мы сделали: "Пожалуйте бриться", — пояснил российский президент.По словам Путина, на момент выхода США из Договора по ПРО он не знал, чем сможет ответить Россия. Он лишь предупредил американских партнеров о том, что Россия не будет развивать систему противоракетной обороны — это очень дорого, у России нет таких ресурсов, и в России "еще не знают, как это все будет работать". А также о том, что для сохранения стратегического баланса и во избежание обнуления своих сил ядерного сдерживания Россия будет развивать ударные системы, которые будут способны преодолевать американскую систему противоракетной обороны."Это было сказано прямо, абсолютно откровенно, без всякой агрессии, просто я сказал то, что мы будем делать. Ничего личного", — отметил Путин.По мнению президента, американские партнеры, очевидно, не поверили предупреждениям России. "Партнеры наши исходили, видимо, из того, что мы ничем не сможем ответить, — пояснил он. — Экономика находилась в тяжелом положении, оборонная промышленность, армия, поэтому я думаю, что никому в голову не могли прийти, что мы за такой короткий срок можем сделать такой гигантский скачок вперед в развитии стратегических вооружений"."Я думаю, что ЦРУ говорило, наверное, президенту США: "Ничего они не сделают". А Пентагон говорил: "А мы сделаем — сделаем мощную, современную систему ПРО глобального характера". Ну, вот и пошли вперед", — сказал Путин.