Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал, что думает о кандидатуре своего преемника с того самого момента, как стал главой государства. Однако, подчеркнул президент, независимо от его личных симпатий, решение все равно останется за избирателями.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал, что думает о кандидатуре своего преемника с того самого момента, как стал главой государства. Однако, подчеркнул президент, независимо от его личных симпатий, решение все равно останется за избирателями."Я с 2000 года об этом думаю, — сказал Путин. — Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации".Путин также не считает, что после него к власти придут люди, готовые разрушить все сделанное им за годы работы главой государства."Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать?" — заявил он.По его словам, этого, возможно, кому‑то и хотелось бы, в том числе в США, однако вряд ли такие люди правы. Соединенные Штаты, считает российский президент, в перспективе заинтересованы как раз в другом: чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной.