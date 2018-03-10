Сообщения о применении химического оружия в Сирии - это ложные новости и дезинформация, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC. По его словам, террористы и радикалы совершают подобные преступления, чтобы обвинить в них президента Сирии Башара Асада.

Сообщения о применении химического оружия в Сирии — это ложные новости и дезинформация, уверен президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC. "Конечно", — ответил президент России на соответствующий вопрос интервьюера Мегин Келли.Правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие, напомнил Путин, добавив, что ответственность за применение там химических отравляющих веществ лежит на террористах и радикалах. Эти преступления они совершают, чтобы обвинить в них президента Сирии Башара Асада, отметил российский президент."Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", — заявил Путин."Тела детей, погибших от зарина, – вы хотите сказать по этому поводу "скучно, девочки"? — спросила Келли."А вы уверены в том, что эти тела – это результат деятельности правительственных войск? Я считаю, наоборот, что это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов – террористов, — заявил в ответ президент РФ. — Может быть, мертвые тела и были, что случается на войне. Вы посмотрите, как брали Мосул – сровняли все с землей там. А посмотрите, как брали Ракку – до сих пор из руин еще не достали тела и не похоронили. Вам не хочется об этом вспомнить?"