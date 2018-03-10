В интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что у него не было и нет планов изменять российскую Конституцию.

В интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что у него не было и нет планов изменять российскую Конституцию. В ответ на вопрос о возможном изменении предельного срока пребывания на посту главы государства российский лидер сказал: "Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию, и, в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день".Вопрос интервьюера Мегин Келли был связан с предложенными поправками к Конституции КНР, которыми, среди прочего, исключаются положения о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.Также в ходе интервью Владимир Путин подверг критике мнение так называемых "экспертов" из США о том, что ему нужно сохранять свой пост ради собственной безопасности. "Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России, после меня захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?" – задал вопрос глава государства. При этом он выразил уверенность в том, что в будущем к руководству Россией придут те, кто захочет укрепить страну, а не разрушать то, чего ему удалось достичь.Полностью интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC будет показано в эфире телеканала "Россия 24" после 10:00 субботы, 10 марта.