Президент России не может и не должен следить за высказываниями всех сотрудников администрации президента.

Президент России не может и не должен следить за высказываниями всех сотрудников администрации президента. Как сказал Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, в ней работают 2000 человек. Беседу полностью показал телеканал "Россия 24".Путин привел в пример своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Он несёт иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".Президент считает, что у него "своя работа".Путин удивлен, что его считают способным контролировать всё. В ответ на просьбу журналистки Мегин Келли прокомментировать высказывание спецпредставителя президента России Андрея Крутских в 2016 году, Путин ответил, что не имеет понятия о его словах. "Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?" — добавил президент.Крутских на Форуме по интернациональной безопасности заявил, что Россия находится "на пороге того момента", когда будет "на равных говорить с американцами в информационном пространстве".