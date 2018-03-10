Накануне мартовских праздников в Москве завершился один из крупнейших шахматных блиц-турниров – Кубок группы компаний РЕГИОН. После его завершения организаторы устроили для прессы встречу с чемпионами мира Анатолием Карповым, Виши Анандом и вице-чемпионом Сергеем Карякиным.

Накануне мартовских праздников в Москве завершился один из крупнейших шахматных блиц-турниров – Кубок группы компаний "РЕГИОН". После его завершения организаторы устроили для прессы встречу с чемпионами мира Анатолием Карповым, Виши Анандом и вице-чемпионом Сергеем Карякиным.Знаменитый гроссмейстеры, представляющие три поколения мировых шахмат, провели автограф-сессию для всех желающих, а также ответили на многочисленные вопросы. При этом представители СМИ не ограничились сугубо спортивной тематикой, а спрашивали трех великих игроков буквально обо всем.Двенадцатый чемпион мира, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов рассказал о своем видении развития своей любимой игры в ближайшие годы, а также поделился опытом "шахматной дипломатии". С легкой руки известного гроссмейстера в Европе систематически проходят шахматные матчи парламентариев. В частности, депутаты Госдумы сыграли со своими коллегами из Швейцарии и Германии."Этот опыт, безусловно, способствует налаживанию отношений на самом высоком политическом уровне, — сказал Анатолий Евгеньевич. – Однако, говоря о развитии шахмат внутри страны следует в первую очередь направить усилия на то, чтобы как можно больше детей приобщалось к игре. Только заложив серьезную базу на детском и юношеском уровне, можно получить отдачу и в больших шахматах".С мнением коллеги согласился индийский экс-чемпион мира Вишванатан Ананд. Отвечая на вопрос обозревателя Вестей.Ru, он сказал, что в его стране очень много внимания уделяется развитию шахмат среди детей и юношества: "У нас много традиционных турниров в больших городах и число поклонников шахмат растет. На недавнем турнире "Аэрофлот Опен" впервые из Индии приехало больше шахматистов, чем из России. Все это говорит о то, что у наших шахматных программ есть отдача".Сергей Карякин развил темы допинга и использования новейших компьютерных технологий в шахматах. При этом вице-чемпион мира своеобразно объединил эти два вопроса: по его мнению использование шахматных программ во время соревнований сродни употреблению запрещенных препаратов в других видах спорта. "Безусловно, с проявлениями такого рода "допинга" следует бороться на всех уровнях организации состязаний", — подчеркнул Карякин.Принимающей стороной пресс-раута прославленных чемпионов стала группы компаний "РЕГИОН", и один из ее руководителей Андрей Жуйков отметил, что "участие выдающихся шахматистов в мероприятиях, пропагандирующих игру, прибавляют популярности шахматам".