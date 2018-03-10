Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега на льдинах в Финском заливе. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся отрезанными от берега на льдинах в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.В ведомстве отметили, в спасательной операции были задействованы 30 человек и 12 единиц техники, в том числе суда на воздушной подушке "Хивус-10", передает "Интерфакс".Февраль и начало марта в Петербурге выдались холодными. Накануне потеплело до небольших минусовых температур.