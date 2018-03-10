Полицейские рассказали слушателям о негативном и необратимом влиянии наркотиков на мозг и организм человека и о последующих тяжких последствиях в результате их употребления...

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с родителями учащихся старших классов средней общеобразовательной школы № 571 с целью профилактики и предупреждения наркомании среди несовершеннолетних.Начальник отделения профилактики административной практики и противодействию наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал собравшимся о вреде наркотических и психотропных веществ, озвучил статистику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и рассказал об уголовной и административной ответственности за противоправные деяния данной направленности. Кроме того, в ходе беседы были приведены примеры из практики.Полицейские также сообщили слушателям о негативном и необратимом влиянии наркотиков на мозг и организм человека и о последующих тяжких последствиях в результате их употребления.Также Сергей Фирсов акцентировал внимание собравшихся на предусмотренной законом ответственности за хранение, распространение и употребление наркотиков.Подобные мероприятия проводятся сотрудниками УВД по Западному округу на постоянной основе.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39