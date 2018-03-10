Злоумышленник, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у женщин передать ему ценные вещи...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОУР ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемого в совершении разбоя.В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о разбойном нападении. По словам потерпевшей, в квартиру, которую она снимает в одном из домов на Чертановской улице, подруга привела мужчину, с которым познакомилась на улице. Позже он, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у женщин передать ему ценные вещи. Похитив золотые украшения, денежные средства и мобильный телефон, злоумышленник скрылся.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР ОМВД России по району Чертаново Центральное был задержан подозреваемый – 27-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22