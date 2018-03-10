За 23 года нахождения у власти Александр Лукашенко эволюционировал из начинающего управленца в настоящего политического гуру. Потягаться с ним может разве что Нурсултан Назарбаев, стоящий у руля Казахстана с 1991 года. Батьку в Белоруссии уважают и боятся, при всех своих недостатках ему удается умело маневрировать между Россией, Западом и своим народом.

За 23 годанахождения у власти Александр Лукашенкоэволюционировал из начинающего управленцав настоящего политического гуру.Потягаться с ним может разве что НурсултанНазарбаев, стоящий у руля Казахстана с1991 года. Батьку в Белоруссии уважают ибоятся, при всех своих недостатках емуудается умело маневрировать междуРоссией, Западом и своим народом.ТАЙНАРОЖДЕНИЯАлександрЛукашенко рос без отца и поэтому темаотцовства для него, пожалуй, самаящекотливая. Фамилия у него украинскаяпо матери, а вот про отца никто точноничего не знает. По одной версии, им былцыган Рыгор, по другой – некий еврейГирш, по третьей – его отца звали Григорием,он был белорусом и работал в лесничестве.Все этиверсии неофициальные, можно сказать,народные. Говорят еще, что все сведенияо рождении будущего президента былиутеряны в 50-х годах ХХ века. Сам Лукашенко,ясное дело, считает себя чистокровнымбелорусом, а болезненную для него темупроисхождения старается обходитьстороной.Дед АлександраГригорьевича по линии матери был выходцемиз Сумской области Украины. О материглавы государства – Екатерине ТрофимовнеЛукашенко – известно немногое. Онародилась в Могилевской области, работалана Оршанском льняном комбинате, потомдояркой на ферме. Лукашенко рассказывал,что помимо традиционных в деревнемужских обязанностей он отлично освоилручную дойку коров.ТРУДНЫЙПОДРОСТОКШкольныегоды Саши Лукашенко прошли на селе. Самон признался однажды, что был труднымподростком – нарушал дисциплину ипорядок и даже состоял на учете в детскойкомнате милиции."Я былтрудным учеником. Признаюсь: в детскойкомнате милиции на учете стоял впереходном возрасте. И когда приходилаженщина – капитан милиции, мне пальцемтрясла – у меня сердце в пятки уходило.Хотя я был нахабистым хлопцем. То естьгде-то милицию нужно подключить, чтобыдиректору и учителю помочь. Потому чтоу нас в школе вольницы выше крыши", -разоткровенничался как-то Лукашенкоуже на посту главы государства.В советскиегоды для того, чтобы попасть на учет вдетскую комнату милиции, нужно было какминимум три раза попасться на каком-томелком хулиганстве – разбить окно,испортить государственное имущество,подраться в общественном месте илинахамить старшим.СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫЛичнаяжизнь Александра Григорьевича – тайназа семью печатями. Президент Белоруссиис 1975 года состоит в официальном бракес Галиной Лукашенко (Жолнерович), нопрессе стало известно, что супруги ужедавно живут раздельно. У президентатрое сыновей и семеро внуков. Дети пошлипо стопам отца: старший сын Виктор –советник президента по национальнойбезопасности, средний Дмитрий –руководитель президентского спортивногоклуба.Младшийсын Николай – внебрачный ребенок. Поодной из версий, матерью мальчикаявляется Ирина Абельская, бывший личныйврач семьи Лукашенко. Президент на всехофициальных мероприятиях и даже военныхпарадах появляется со своим младшимсыном. В прессе распространяетсяинформация о том, что Лукашенко готовитНиколая к президентству, но сам Лукашенконазывает эти слухи глупостью.Однако дажесоюз с Абельской пошатнулся с появлениемновой музы Лукашенко. После семейноговрача батьке приписывали роман с певицейИриной Дорофеевой. Артистку часто виделив окружении президента даже во времяего отпусков.Законная жена президента (может быть,уже давно бывшая) и практически все егородственники, по настоянию АлександраГригорьевича, практически никогда необщаются с прессой. Зато внучка президента– Настя – в 2010 году снялась в российскомсериале "Гадание при свечах", он сыгралароль героини-гадалки в детстве.ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯКАРЬЕРАСвоюфантастическую политическую карьеруЛукашенко сделал фактически за несколькомесяцев на волне распада СССР. Он создалрепутацию защитника народа, борца засправедливость и начал войну скоррумпированной властью. Будущийпрезидент был тогда депутатом ВерховногоСовета Белоруссии. По его инициативе вначале 1991 года был отправлен в отставкупремьер-министр Кебич, а несколькимимесяцами позже создана фракция судивительным названием – "Коммунисты-демократыБелоруссии".В конце1991 года депутат Лукашенко был единственным,кто проголосовал против утвержденияБеловежских соглашений. В 1993-м критикаи противостояние Александра Лукашенкоправительству стали особенно выраженными.В это время было решено создать временнуюкомиссию по борьбе с коррупцией иназначить ее председателем Лукашенко.В апреле 1994 года, после ухода в отставкуглавы Верховного Совета СтаниславаШушкевича, комиссию ликвидировали каквыполнившую задание.ДеятельностьАлександра Лукашенко по разоблачениюкоррупции во власти сделала его настолькопопулярным, что он решился выдвинутьсвою кандидатуру на замещение высшегопоста в государстве. В июле 1994 годаАлександр Лукашенко, набрав более 80%голосов избирателей, стал президентомБелоруссии и остается им до сих пор,пройдя в общей сложности через пятьизбирательных кампаний.Лукашенконе раз говорил, что не допустит никакихцветных революций, оплаченных западнымибандитами, на территории своегогосударства. И свое обещание он держит– отличие от Украины или Киргизии,Белоруссия считается самой спокойнойв плане революционных потрясениястраной. Их там просто нет.УМЕЛЫЙМАНИПУЛЯТОРПосле того,как с помощью референдумов 1996 и 2004 годовЛукашенко сделал себя фактическипожизненным президентом, он стал врагомпрактически всех мировых государств.Его обвиняли в диктаторской манереуправления, с ним не хотели общаться ипротив него объявили санкции. Но, какни странно, Лукашенко выжил и не допустилу себя в стране негативного развитиясобытий – люди не голодали, предприятияработали, социальные обещания властивыполнялись.Мало того,несмотря на запреты, в 2000 году президентБелоруссии посетил США и выступил наСаммите тысячелетия. Лукашенко сталкритиковать страны НАТО и военнуюоперацию в Югославии, обвинил властинекоторых стран в неправомерных иантигуманных действиях и все это сошлоему с рук. Никто особо не обиделся,мировые политики пожимали ему руку иулыбались.ВзаимоотношенияМинска и Москвы в 90-е годы строились навзаимных обещаниях и видимости сближения.В 1999 году Лукашенко и Ельцин подписалидоговор о создании Союзного государства,которое по сути таковым до сих пор нестало. В отношениях России и Белоруссиив последнее десятилетие наблюдалисьто потепления, то резкое охлаждение.Спорные вопросы по поводу введенияединой валюты также не находили и ненаходят решения.Ситуациюусугубили и газовые скандалы. Сокращениеподачи газа Москвой в Белоруссию ипоследующее прекращение поставоквызвали негодование со стороны Лукашенко.Он заявил, что, если Россия не исправитситуацию, Белоруссия разорвет с ней всепредыдущие договоренности.В историивзаимоотношений этих двух государствбыло много конфликтных ситуаций. Кромегазового скандала, имели место и молочныеконфликты, когда Москва запрещала ввозбелорусских молочных продуктов. Но всеэти сложности преодолевались по схеме"милые бранятся – только тешатся".После каждой встречи президентов двухстран, и Путин, и Лукашенко, говорили отом, что и в их отношениях, и в сотрудничествегосударств никаких проблем не существует.НЕУДАВШИЕСЯПОКУШЕНИЯИнформацияо покушениях на главу Белоруссии, времяот времени появляющаяся в прессе, вбольшинстве своем неофициальная. Впрограмме Анны Чапман на РЕН ТВ"Разоблачения. Агенты в белых халатах"рассказывалось о трех неудачных попыткахлишить Лукашенко жизни.В 1999 годуамериканские спецслужбы попыталисьотравить Лукашенко на одном из официальныхприемов его любимым брусничным соком.После этого президент полтора месяцане появлялся на публике, но все же выжил.После этого Лукашенко якобы пыталисьубрать при помощи нового вида наркотиков.Против этих средств Лукашенко тожеустоял.В программедаже озвучивалась версия, почему в 2008году в Минске произошел взрыв на Деньнезависимости. Все дело в том, что тайныеагенты в белых халатах хотеливоспользоваться общей паникой и распылилирядом с главой белорусского государстваспециальный газ. В конце программы ееавторы успокоили телезрителей, заявив,что Александр Лукашенко по-прежнему вхорошей форме и даже может сам себявылечить.ТАЙНЫЙДИАГНОЗ12 января2001 года в белорусской газете "НашаСвобода" была опубликована статья"Врачебное заключение", в которойприведено медицинское заключениеврача-психиатра Дмитрия Щигельского опсихическом заболевании АлександраЛукашенко. Согласно архивным материалам,на которые ссылается психиатр, вчастности, амбулаторной карте, у Лукашенкоеще в молодости неоднократно диагностированамозаичная психопатия.Послепубликации прокуратура возбудило противЩигельского уголовное дело по статье"клевета". Сам он успел уехать вСША и, тем самым, избежал ареста.Документальных подтвержденийпсихиатрического диагноза президентаБелоруссии с тех пор нигде не появилось.Если они и существуют, то, наверняка,уже уничтожены или хранятся в такомместе, куда доступ простым смертнымзакрыт.ПОДПОЛЬНЫЙМИЛЛИАРДЕРО финансовомсостоянии президента Белоруссии можнотолько гадать. Сам Лукашенко на однойиз встреч с журналистами признался, чтоза времена президентства накопилкругленькую сумму, которую хранит усебя в загородной резиденции. По сведениямже WikiLeaks, состояние президента оцениваетсяне менее чем в девять миллиардов долларов.Официальных подтверждений этим даннымконечно же нет.Также куслугам белорусского лидера десятокгостевых и жилых усадеб и рабочиерезиденции, самой главной из которыхявляется "Дрозды". На лесистойтерритории Лукашенко обитает в домеплощадью в две тысячи квадратных метров.У главы Белоруссии здесь есть свойспорткомплекс с бассейном, две бани иперсональный ресторан.