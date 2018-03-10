Главные плюсы областного рынка — это сочетание хороших качественных характеристик и низкой стоимости жилья.

Еще год назад казалось, что московский рынок недвижимости одержал над областным рынком окончательную победу и что весь спрос на новостройки "перетечет" в столицу. По информации "БЕСТ-Новострой", в настоящее время в процессе строительства находятся 78 жилых комплексов. А вот в Подмосковье, по данным экспертов "Инком-Недвижимость", число новых корпусов приближается к цифре 120. Наиболее активно ведется строительство в Мытищах, Балашихе и Химках. Что касается объемов строительства, то в Московской области они возросли примерно на 20% — в прошлом году новых ЖК на рынке было не более 100.По мнению экспертов, у подмосковных проектов сегодня есть два основных преимущества - благополучная экологическая обстановка и широкий выбор лотов по цене до 2 млн рублей. В Балашихе или Мытищах можно найти новостройки, с ценой квадратного метра менее 95 тыс. рублей, отмечает управляющий партнер компании "Метриум Групп" Мария Литинецкая. На такое жилье проще взять ипотеку и выше вероятность ее досрочной выплаты.Есть еще одно преимущество подмосковного жилья - низкая плотности застройки, указывает руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов. В Москве дома расположены более плотно, жизненного пространства меньше, а для областных проектов как никогда актуальна более комфортная плотность и среднеэтажная застройка.В свою очередь, председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова, замечает, что в Подмосковье более комфортные цены, они в любом случае ниже цен на московскую недвижимость. Во всяком случае, за 3,5-4 млн руб. в 20-километровой зоне от МКАД можно найти неплохую двушку не менее 50 квадратных метров, а в Москве это в лучшем случае маленькая однушка."Кроме того, есть категория небогатых покупателей, которая готова примириться с не самой лучшей транспортной доступностью и менее низким уровнем подмосковной инфраструктуры в угоду квадратным метрам. Например, купить квартиру в Балашихе, где постоянный транспортный коллапс. То есть, если у клиента есть выбор - купить маленькую студию площадью 21 кв. м за 3 миллиона в московском жилом комплексе, либо за те же деньги 40-метровую однушку, допустим, в тех Мытищах. Очень многие покупатели (прежде всего, семейные) выберут второй вариант", — резюмирует эксперт.