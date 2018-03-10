Украинский десантник Валерий Ананьев похвастался своим подписчикам в Facebook на то, как напал на ведущего программы Время покажет Артема Шейнина, когда тот был с женой. Впрочем, как признался сам агрессор, его провокации остались безответными.

Украинский десантник Валерий Ананьев похвастался своим подписчикам в Facebook на то, как напал на ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина, когда тот был с женой. Впрочем, как признался сам агрессор, его провокации остались безответными.Украинец Валерий Ананьев в красках живописал то, как он напал на известного российского ведущего Артема Шейнина. По его словам. произошло все в итальянском городе Верона.Десантник не постеснялся уточнить, что в тот момент российский журналист был в аптеке с женой. "Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", – цитирует РИА Новости Ананьева.Он решил подкараулить журналиста на улице. Там он всячески старался спровоцировать Артема Шейнина на конфликт, причем не только грязными оскорблениями, но и угрозами. На выходки неадекватного украинского десантника ведущий реагировать не стал. Тогда вышедший из себя Ананьев, как он рассказывает, плюнул в Артема Шейнина."Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться", – поведал своим подписчикам в Facebook украинский десантник. Он добавил, что его единственным желанием в тот момент было убить журналиста.Впрочем, первым начинать драку он все же не решился. Оправдался за такое решение украинец тем, что встретились они в центре города и происходящее могли увидеть другие люди. Теперь десантник молится о том, чтобы встретиться с российским ведущим в безлюдном месте. Подписчики украинца поддержали его запал. Комментариев о том, что на людей нельзя нападать, даже если ты не согласен с их мнением, заметно не было.