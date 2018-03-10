Полицейские вручили дамам цветы, а юные инспекторы движения – открытки, сделанные своими руками.

В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району вместе с членами отряда ЮИД МБОУ СОШ № 1 г. Гороховец и ребятами из волонтерского движения «Доброволец» вышли на улицы города, чтобы поздравить женщин, управляющих автомобилями, с чудесным весенним праздником.Сотрудники полиции, останавливая автомобили, не только проводили стандартную процедуру проверки документов, но и вручали женщинам цветы с пожеланиями улыбок, отличного настроения и безопасных дорог.Приятными стихами их поддерживали участники волонтерского движения, а дополняли поздравление ЮИДовцы, вручавшие собственноручно сделанные открытки, в которых дети призывают всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми на дороге.В этот день ни одна автоледи, принявшая участие в акции, не осталась без счастливой улыбки и прекрасного весеннего настроения!