Повреждение электрического кабеля в ходе ремонтных работ оставило без света несколько районов столицы Нидерландов. В результате инцидента, попавшего в объектив камеры уличного наблюдения, пострадали два человека.

Момент серьезной аварии в городской электросети Амстердама, произошедшей утром в минувшую пятницу, 9 марта, попал в объектив камеры уличного наблюдения.На записи видно, как из-под брусчатки начинает идти дым, после чего происходит разрушение части мостовой и выброс пламени, ожоги от которого получили два человека, оказавшихся поблизости.В результате инцидента без электричества остались несколько тысяч жилых домов, музеев и магазинов, было парализовано движение трамваев.СМИ, со ссылкой на представителя компании, ответственной за электроснабжение города, сообщают, что причиной ЧП стало повреждение кабеля в ходе ремонтных работ.