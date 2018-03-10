Протесты жителей Восточной Гуты переросли в столкновения с боевиками.

Протесты жителей Восточной Гуты переросли в столкновения с боевиками. Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, напряженность возросла после открытия южного гуманитарного коридора в селе Млеха.Террористы продолжают блокировать выходы из Восточной Гуты, пишет "Интерфакс".В субботу в Восточной Гуте с 9.00 по местному времени запущена гуманитарная пауза. Ранее ночью из Гуты вышли и сдались 13 боевиков с семьями.