Тысячи жителей деревень Восточной Гуты в Сирии устроили митинг против боевиков.

Тысячи жителей деревень Восточной Гуты в Сирии устроили митинг против боевиков. Требовали выпустить мирных граждан на подконтрольную правительству территорию. Тем временем, 13 безоружных экстремистов покинули пригород Дамаска. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.Под покровом ночи сирийские спецслужбы при посредничестве российских военных достигают успеха. После длительных переговоров первая группа боевиков покидает Восточную Гуту. 13 террористов и члены их семей.Руки на плечи, глаза в затылок... В так называемой "серой зоне" между позициями сирийской армии и террористов появляется колонна людей. В окружении мухабарата — местных спецслужб — и военных боевики террористических группировок, которые согласились сложить оружие и выйти из анклава в восточных предместьях Дамаска.На территории, которую контролирует правительство, досмотр. Исламисты покидают зону боевых действий с личными вещами. И не исключено, что кто-то мог пронести оружие или взрывчатку. Впрочем, после обыска ничего запрещённого у боевиков не находят.Для вывоза джихадистов сирийские власти подготовили автобус. Перед посадкой всех, что называется, пересчитывают по головам.Никто из боевиков на интервью не соглашается. Большинство — молодые парни лет 20-25. Длинные бороды без усов. Отличительный стиль ваххабитов — последователей радикального ислама.Автобус с боевиками прибыл на КПП "Мухаям аль-Ваффедин". Боевиков пересадят в зеленые автобусы и отправят в провинцию Идлиб.Впрочем, пересаживаться боевики отказались. Остановившись в Ваффедине на несколько минут, автобус в сопровождении машин военных и автомобилей медиков тронулся в сторону Идлиба.Скорее всего, выход этих боевиков — своего рода разведка. Если их не задержат сотрудники сирийских спецслужб, остальные исламисты, засевшие в Гуте, могут последовать за ними.