В пятиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась стена на пятом этаже. По предварительным данным, под завалом находится ребенок.

В пятиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел взрыв бытового газа, в результате обрушилась стена на пятом этаже. По предварительным данным, под завалом находится ребенок, сообщил ТАСС представитель экстренных служб.Данные о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают представители экстренных служб.