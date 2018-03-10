Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек категорически отказалась комментировать скандал, возникший во время гастролей труппы в Самаре. Другие деятели российской культуры, однако, молчать не стали.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек категорически отказалась комментировать скандал, возникший во время гастролей труппы в Самаре. Другие деятели российской культуры, однако, молчать не стали.Актер Михаил Ефремов сильно удивил самарских зрителей своим поведением на сцене. Не меньше, по всей видимости, он поразил и своих коллег, а также других деятелей культуры.Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек и вовсе, можно сказать, потеряла дар речь. По крайней мере говорить о произошедшем на гастролях он решительно отказалась. "Галина Борисовна по этому поводу категорически отказывается давать какие-либо комментарии", – цитирует радиостанция "" ее помощницу.Зато другие деятели российской культуры молчать не стали. В частности. на своей странице в Facebook на пагубную привычку актера намекнул поэт Александр Вулых. "Может, Миша Ефремов, и неплохой актер. Самобытный, на ходу вживающийся в роль, ежели роль у него связана с состоянием алкогольного изумления (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил он.К обсуждению на его странице присоединился и композитор Юрий Лоза. "А чего ты с ним сюсюкаешь? Пьяное чмо – оно и есть чмо, хоть в образе артиста, хоть в образе сантехника. Жалко, что там никто ему в рыло не дал", – жестко прокомментировал он.Впрочем, нашлись и те. кто встал на защиту Михаила Ефремова. Среди них – знаменитый своей любовью рубить правду-матку актер Станислав Садальский. Он уверен, что появившаяся в СМИ информация об опьянении артиста – обычная ложь. "Ефремов не выходил на сцену пьяным. Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой", – уверен актер."Есть еще такая штука как интерактив – если человек в образе, чем всегда пользуюсь в игре на сцене разговариваю с залом ... то Ефремов с амвона ведет себя как его герой. Другое дело пьеса Пинтера ужасная и скучная абсолютно не ко времени . Миша – гениальный актер", – подчеркнул он.Жена Михаила Ефремова Софья Круглякова тоже не верит, что на сцену артист мог выйти пьяным. "Не думаю, что перед спектаклем он выпивал. Он и к съемкам давно относится серьезно. Но он очень вспыльчивый. Кто-то мог его не понять, обидеть… Могли ему нахамить, а он этого терпеть не может и всегда отвечает очень жестко. Думаю, то, что случилось, – это ответная реакция на что-то неуместное", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда"."Чтобы с ним не случилось, мы – его семья и самые близкие люди. И всегда его поддержим. Я знаю, что он дал комментарий. Он сказал, что все было не так, как пишут. И я скорее поверю ему, чем любому другому человеку", – добавила она.Напомним, директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться в произошедшем на гастролях. "Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", – рассказал он.Сам актер, комментируя ситуацию, предположил, что зрители просто не поняли сложной постановки. "Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала", – заметил Михаил Ефремов. По словам зрителей, что Ефремов опоздал на 35 минут, чем почти сорвал спектакль. Затем, как рассказывают очевидцы, он на протяжении трех часов время от времени позволял себе нецензурные выражения в адрес зрителей.