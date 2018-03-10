В результате атаки хакеров из группы Turla на серверы правительства Германии похищен протокол переговоров Великобритании и ЕС о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, а также документы о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией. Всего похищено шесть документов.

В результате атаки хакеров из группы Turla на серверы правительства Германии похищен протокол переговоров Великобритании и ЕС о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, а также документы о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией. По информации немецкого журнала Der Spiegel, всего похищено шесть документов. Первым был украден протокол переговоров по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранительные органы зафиксировали атаку, и она проходила под их наблюдением.Об атаке хакеров на информационную сеть правительственных структур Германии стало известно в конце февраля. Пострадали серверы министерства иностранных дел и Минобороны ФРГ. По имеющимся данным, атаку зафиксировали в декабре 2017 года. Остается неизвестным, сколько времени вредоносный код работал в системах до момента его обнаружения.