Несмотря на скандал, разразившийся на Первом канале после того, как цитату Леонида Якубовича о шоу Поле чудес вырвали из контекста и неверно интерпретировали, он еще долго будет радовать своим присутствием зрителей. Однако ведущего ждут другие серьезные проблемы.

Несмотря на скандал, разразившийся на Первом канале после того, как цитату Леонида Якубовича о шоу "Поле чудес" вырвали из контекста и неверно интерпретировали, он еще долго будет радовать своим присутствием зрителей. Однако ведущего ждут другие серьезные проблемы.За колесом капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович простоит еще очень долго и никакие скандалы этой ситуации изменить не смогут. "Место заслуженное и по праву его и канал никуда не собирается ни перемещать, ни отстранять его", – рассказала Dni.Ru .Впрочем, поджидают одного из самых узнаваемых в России ведущих другие проблемы. Одна из угроз связана со здоровьем 72-летнего Леонида Якубовича. "Страшных диагнозов я не вижу. Просто его здоровье требует внимания. Он не из тех людей, которые любят лечиться и делает это исключительно тогда, когда прижмет. Понятно, что сейчас медицина для него стала во главу угла", – уверена экстрасенс.По ее мнению, это будет не единственный вызов. на который в 2018 году придется отвечать лицу "Поля чудес". "Рядом с ним находятся какие-то недобросовестные люди, и я вижу явную проблему с деньгами. Вижу по картам тему обмана. Он будет разруливать и находить выходы из сложной ситуации", – подчеркнула Марианна Абравитова.По ее словам, ведущий уже угодил в эту проблемную ситуацию. Однако все признаки указывают на то, что и с этой проблемой он справится, хотя и нельзя сказать, что без потерь. "По картам выпадает также полное разочарование в людях в определенном его дружественном, я бы сказала, окружении", – заметила ясновидящая.Кроме того, Леониду Якубовичу в 2018 году поступит предложение уйти в политику. Он, как и в прошлые разы, которые, по словам таролога были, ответит отказом. "Собственная свобода и самореализация для него на первом месте. Если же он пойдет в политику, то не сможет жить своей жизнью", – объяснила Марианна Абравитова.А вот идея уделить внимание развитию собственного дела найдет у Якубовича куда как больше понимания. Идея, которая уже засела в голове у ведущего, окончательно сформируется и превратиться в проект уже к концу 2018 года. "В нем он будет реализован как бизнесмен и будет зарабатывать на этом неплохие деньги", – подчеркнула экстрасенс.Напомним, настоящий скандал разгорелся после того, как в СМИ стала появляться цитата Леонида Якубовича, в которой он якобы говорит о том, что играть в "Поле чудес" могут только шизофреники. Оказалось, что недобросоветсные журналисты просто вырвали фразу ведущего из контекста и неверно, а возможно и злонамеренно, ее интерпретировали.Dni.Ru привели цитату Якубовича в том виде и контексте, в котором она прозвучала, чтобы не множить ложь. "Я знакомлюсь с игроками (перед эфиром. – Прим. ред.), один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?" И еще я им говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым и здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите – так это обморок. Вот и все, давайте про это!" – рассказал Якубович в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.