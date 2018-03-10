Украинский лидер Петр Порошенко - президент менее чем на треть, а в остальном он - олигарх. Так охарактеризовал его глава дипломатической редакции газеты The New York Times Стивен Ирланджер на сессии Брюссельского форума.

Украинский лидер Петр Порошенко — президент менее чем на треть, а в остальном он — олигарх. Так охарактеризовал его глава дипломатической редакции газеты The New York Times Стивен Ирланджер на сессии Брюссельского форума.Сессия была посвящена отношениям с Украиной и Грузией, а американский журналист выступал модератором, передает ТАСС. "По моему мнению, президент — на 30 процентов президент и на 70 процентов олигарх", — заявил Ирланджер в ходе дискуссии о проблеме коррупции на Украине."Президент какой страны?" — прервала его одна из участниц сессии — вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Украины", — уточнил Ирланджер."Украина не коррумпирована", — заявила Климпуш-Цинцадзе в ответ.