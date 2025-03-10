Дети упали в прорубь, в которой зимой купаются утки.

8 марта на Кукушкином пруду в Коврове Владимирской области двое детей, 7 и 8 лет, провалились под тонкий лёд. Спас ребят 21-летний ковровчанин Олег Бабкин.Информация об инциденте появилась в социальных сетях, где анонимный пользователь рассказал, что дети упали в прорубь, в которой зимой купаются утки. Олег нырнул в воду, вытащив малышей на берег, а потом отвел домой.Олег, выпускник ковровского медицинского колледжа и волонтёр. Он рассказал, что заметил детей около 15 часов дня. Ему помогал еще один мужчина, имя которого осталось неизвестным.