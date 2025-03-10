В настоящее время обвиняемый арестован.

В Муроме Владимирской области возбуждено уголовное дело против 51-летнего местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности в интернете. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Владимирской области.Известно, что с сентября 2022 года по январь 2023 года мужчина публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие террористические акты, а также не менее 11 ложных сообщений о действиях российских военных в ходе спецоперации.В настоящее время обвиняемый арестован, проводятся экспертизы и изучение электронных материалов.Напомним, ранее мы писали, что