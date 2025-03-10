Стратегии инвестирования женщин становятся более гибкими, а их инвестиционные портфели — сбалансированными.

Стратегии инвестирования женщин становятся более гибкими, а их инвестиционные портфели — сбалансированными. За последний год инвестирующие с брокером ВТБ россиянки стали больше интересоваться ПИФами и замещающими облигациями, нарастив долю этих инструментов в общем объеме активов. Такие результаты получили эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» в ходе исследования, проведенного к Международному женскому дню.На данный момент женщины составляют 42% от числа клиентов брокера ВТБ. Возраст более трети из них (35%) — от 30 до 45 лет. На инвесторов в возрасте 20-30 лет приходится 13%, от 45 лет – 52%.Активнее всего инвестируют женщины в 35-45 лет. Несмотря на то, что женщины-инвесторы придерживаются консервативной стратегии, их активы в течение прошлого года стали более диверсифицированы. На данный момент более 36% совокупного «женского портфеля» составляют облигации, на акции приходится 29%, по 15% — на паевые инвестиционные фонды и валютные и замещающие облигации. Остальной объем занимают денежные средства — 5%.Годом ранее женщины были более осторожны в выборе инструментария. Для сравнения — в 2023 году 55% их инвестиционного портфеля составляли облигации, 38% — акции. На прочие финансовые продукты, например, БПИФыи валюту, приходилось 7%.«Женщины всегда уделяют внимание стратегиям, которые обеспечивают стабильный рост капитала в течение длительного периода, вместо погони за краткосрочной прибылью. Но если раньше их инвестиционные предпочтения были больше связаны с надежностью эмитентов, и поэтому приобретались ценные бумаги крупных компаний, то сейчас фокус сместился в сторону диверсификации инструментария, что также позволяет снизить рыночные риски», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.