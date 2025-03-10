В селе Кибол Суздальского района начались работы по консервации местного храмового комплекса. Об этом сообщается в соцсетях проекта «Консервация» Всероссийского общества охраны

В селе Кибол Суздальского района начались работы по консервации местного храмового комплекса. Об этом сообщается в соцсетях проекта «Консервация» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Речь идет о старинном храме Николая Чудотворца, а также церкви Флора и Лавра. Эти старинные церковные постройки появились в XVIII и начале XIX веков соответственно. Сообщается, что на днях