Власти Владимира готовы отдать за ремонт мемориала с Вечным огнем 12, 6 миллиона рублей. Увидеть памятник в приличном состоянии владимирцы смогут только после празднования 80-летия Великой

Власти Владимира готовы отдать за ремонт мемориала с Вечным огнем 12, 6 миллиона рублей. Увидеть памятник в приличном состоянии владимирцы смогут только после празднования 80-летия Великой Победы. О стоимости работ сообщается на официальном сайте госзакупок. Тендер на ремонт Мемориала памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной войне был опубликован 6 марта. Заказчик — Управление ЖКХ администрации