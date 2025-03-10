Они собирают гуманитарные грузы, занимаются плетением маскировочных сетей и поддерживают бойцов в тылу. Накануне Международного женского дня председатель Законодательного Собрания Ольга

Они собирают гуманитарные грузы, занимаются плетением маскировочных сетей и поддерживают бойцов в тылу. Накануне Международного женского дня председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова встретилась с женщинами-волонтерами, которые помогают нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Марина Мурзина, председатель Комитета семей воинов Отечества Владимирской области С началом СВО появилось столько женщин, которые даже не связаны с