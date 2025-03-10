Спрос на гостиницы в городе-музее увеличился на 5-7%.

В преддверии майских праздников отели Суздаля Владимирской области увеличили цены на проживание на 20%. Средняя продолжительность поездки составила 2,5 ночи, что будет стоить туристам 25 тысяч рублей с человека. Об этом сообщает портал ProfiTravel.Спрос на гостиницы в городе-музее увеличился на 5-7%, однако отели испытывают трудности с размещением экскурсионных групп по 20 человек. В то же время маленькие группы и индивидуальные туристы не испытывают дефицита мест.Напомним, ранее мы писали, что