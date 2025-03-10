Инцидент произошел вблизи деревни Быкасово.

Вблизи деревни Быкасово в Гороховецком районе местные рыбаки стали свидетелями необычного события. Об этом мужчины рассказали в соцсетях.Во время рыбалки к ним подошла американская норка, заинтересованная их уловом. Смелый зверек не побоялся приблизиться к мужчинам и попросил угощение. Рыбаки щедро поделились уловом, отдав норке четыре рыбки, которые она быстро унесла в свое укрытие.Через некоторое время норка вернулась за добавкой и выбрала еще одну рыбку.