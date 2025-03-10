Повышение госпошлин пока не сказалось на количестве обращений в суды. Об этом рассказал председатель Владимирского областного суда в ходе подведения итогов работы за прошлый год. Напомним,

Повышение госпошлин пока не сказалось на количестве обращений в суды. Об этом рассказал председатель Владимирского областного суда в ходе подведения итогов работы за прошлый год. Напомним, еще в сентябре 2024-го в России значительно повысилась сумма государственной пошлины при обращении в суд. Сергей Шишкин отметил, что в минувшем году судами первой инстанции области окончено более 410