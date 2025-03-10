Наиболее высокие доходы у страховщиков и банкиров — по 89,9 тысячи рублей.

В 2024 году средняя зарплата в организациях Владимирской области стала больше на 21,6% и составила 63 тысячи рублей, согласно данным Владимирстата. Наиболее высокие доходы у страховщиков и банкиров — по 89,9 тысячи рублей, а в декабре их зарплаты достигли 147,7 тысячи рублей.Программисты зарабатывают 79 тысяч, с увеличением до 98 в декабре, а ученые получают 75,2 тысячи рублей, с ростом до 104,8 тысячи в последнем месяце года.Чиновники также не остались без внимания, их доход в декабре составил 133,5 тысячи рублей. Напомним, ранее мы писали, что