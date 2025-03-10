64-летний водитель детского пассажирского автобуса влетел в прицеп стоящей фуры. ДТП произошло в Александрове сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба УМВД области. По предварительной

64-летний водитель детского пассажирского автобуса влетел в прицеп стоящей фуры. ДТП произошло в Александрове сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба УМВД области. По предварительной информации, около 11:30 автобус проезжал по Институтской улице у дома №9. В какой-то момент водитель не справился с управлением, как итог – столкновение с фурой. К счастью, детей в автобусе во время