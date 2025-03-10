В феврале 2024 года он принял решение подписать контракт.

6 марта в райцентре Камешковского района Владимирской области прошло последнее прощание с младшим сержантом Дмитрием Котоминым, который трагически погиб на территории Харьковской области, выполняя боевую задачу.Дмитрий родился в деревне Сереброво, где получил образование в Серебровской основной школе, а затем завершил обучение в профессиональном техническом училище №1 города Коврова по специальности газоэлектросварщик. До службы в армии он работал на предприятиях района.В феврале 2024 года он принял решение подписать контракт с Министерством обороны России и стал пулемётчиком в мотострелковом взводе.