Александр Авдеев встретился с представителями Индии, чтобы обсудить сотрудничество в сфере образования и стекольной промышленности. На заседании подняли вопросы создания совместного

Александр Авдеев встретился с представителями Индии, чтобы обсудить сотрудничество в сфере образования и стекольной промышленности. На заседании подняли вопросы создания совместного предприятия и обучения индийских студентов в Гусевском стекольном колледже. Переговоры с Shamvik Glasstech Private Limited (Шэмвик Гласстэч Приват Лимитэд) – компанией дружественного государства, прошли на минувшей неделе. Владимирскую область представлял вице-губернатор Владимир Куимов, региональные