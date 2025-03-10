Среднее время, необходимое для трудоустройства, составляет 5,5 месяцев.

Владимирская область заняла 31-е место в рейтинге по безработице, согласно данным экспертов РИА Новости. В регионе уровень безработицы составляет 1,9% и снизился на 0,1% за год.Среднее время, необходимое для трудоустройства, составляет 5,5 месяцев. Лидером рейтинга стала Москва с уровнем безработицы 0,9% и сроком поиска работы в 3,9 месяца, а на последнем месте находится Ингушетия с показателем 25,5% и временем поиска в 5,9 месяца.Напомним, ранее мы писали, что