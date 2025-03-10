31 место в рейтинге по безработице в России взяла Владимирская область. В среднем, чтобы найти работу, житель региона тратит 5,5 месяцев, выяснили эксперты «РИА Новости». Безработные граждане

31 место в рейтинге по безработице в России взяла Владимирская область. В среднем, чтобы найти работу, житель региона тратит 5,5 месяцев, выяснили эксперты «РИА Новости». Безработные граждане составляют 1,9% населения. Место региона в топе определялось исходя из данных об уровне безработицы в четвертом квартале 2024 года, изменении уровня безработицы к аналогичному периоду 2023 года и