Помимо медалей женщинам в подарок передали цветы и сладости.

Ветеранам Владимирской области начали вручать спецаиальные медали к 80-летию Великой Победы. Награды учредил президент к юбилейной дате праздника. Так, депутат Госдумы Игорь Игошин передал их Ульяне Федоровне Дударевой и Нине Ивановне Петровой.– Представители старшего поколения, которых закалила Великая Отечественная, являются примером для молодого поколения, символом жизнелюбия, оптимизма и самых светлых чувств – любви к Родине, к своей стране, – рассказал парламентарий в своем телеграм-канале.Помимо медалей женщинам в подарок передали цветы и сладости. Ветеранам пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни в окружении родных и близких, а также встретить юбилей Победы в добром здравии.