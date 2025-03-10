За выходные спасатели тушили пал травы 6 раз.

В последние выходные, 9 и 10 марта, во Владимирской области произошло шесть случаев возгорания сухой травы на полях. Пожарные справились с двумя крупными возгораниями в Гусь-Хрустальном районе, где горело 200 квадратных метров у деревни Аксеново и 90 квадратов у поселка Мезиновский.Также в ночь на 10 марта спасатели были вызваны к небольшому возгоранию вблизи села Давыдово в Камешковском районе. Утром 10 марта служба спасения ликвидировала пожар у озера Старка.Пострадали также два частных дома. Причины возгораний пока остаются неизвестными.