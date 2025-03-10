Закон, борющийся с заброшенными земельными участками в России, совсем недавно вступил в силу. Ольга Хохлова, председатель ЗакСобрания Владимирской области, в своих соцсетях рассказала, как

Закон, борющийся с заброшенными земельными участками в России, совсем недавно вступил в силу. Ольга Хохлова, председатель ЗакСобрания Владимирской области, в своих соцсетях рассказала, как работает данный законопроект. Никто не станет массово отбирать у собственников их участки. Конфискация – самая крайняя мера, которая будет грозить тем, кто в течение трех лет не наведет порядок на участке,