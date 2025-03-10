За воскресенье, 9 марта, и понедельник, 10 марта, произошло как минимум 6 возгораний сухой травы в полях. О двух «Шестой канал» рассказывал вчера. От одного из пожаров пострадали два частных

За воскресенье, 9 марта, и понедельник, 10 марта, произошло как минимум 6 возгораний сухой травы в полях. О двух «Шестой канал» рассказывал вчера. От одного из пожаров пострадали два частных дома. О новых известных случаях расскажем сейчас. Сотрудники МЧС области потушили 2 довольно крупных пожара на полях Гусь-Хрустального района. 200 квадратов горело у деревни Аксеново,