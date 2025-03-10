Губернатор Авдеев распорядился об этом.

Во Владимирской области хотят создать дополнительные места в общежитиях для студентов. На заседании регионального Правительства губернатор поручил подготовить предложения по расширению общежитий вузов и колледжей в Александрове, Гусь-Хрустальном, Киржаче и Муроме к маю текущего года.Также рассматривается вопрос увеличения мест для студентов ПИМУ. В прошлом году власти ввели компенсации на аренду жилья в размере 7500 рублей в месяц. Глава региона Александр Авдеев сообщил, что в этом и следующем годах планируется приобретение и ремонт здания, которое сможет разместить более 300 студентов-медиков.Напомним, ранее мы писали, что