Владимирская прокуратура оценила вырубку деревьев в Старых садах. И если по поводу масштабной стройки дороги на улице Пушкарской надзорный орган нарушений не отметил, то дублер

Владимирская прокуратура оценила вырубку деревьев в Старых садах. И если по поводу масштабной стройки дороги на улице Пушкарской надзорный орган нарушений не отметил, то дублер Октябрьского проспекта внимание привлек больше. Прокуратура установила, что около 150 деревьев срубили слишком рано — до утверждения документов по территориальному планированию. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области В ходе надзорных