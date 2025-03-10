51-летний муромлянин попал под уголовное дело за публичное оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации об армии РФ по мотивам ненависти. Дело в том, что в с сентября 2022

51-летний муромлянин попал под уголовное дело за публичное оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации об армии РФ по мотивам ненависти. Дело в том, что в с сентября 2022 по январь 2023 года он выложил у себя в соцсетях видео и пост, оправдывающие терроризм и призывающие к терактам в России. Мужчину задержали сотрудники МВД и