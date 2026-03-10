При этом туристы сегодня чаще выбирают недорогие гостиницы и размещение без питания.

Владимирская область серьезно прибавила в туристической привлекательности: если в прошлом году на новогодних каникулах регион посетили 134 тысячи гостей, то в 2026‑м — уже 188 тысяч.При этом туристы сегодня чаще выбирают недорогие гостиницы и размещение без питания, а поездки сокращают на одну‑две ночи. По данным Банка России, область вошла в пятерку самых востребованных направлений вместе с Москвой, Подмосковьем, Костромой и Рязанью.Рост турпотока уже работает на экономику региона: появляются новые рабочие места, развивается инфраструктура. А исследование ВЦИОМ показывает: треть россиян ежегодно путешествует по стране, причем половина выбирает короткие туры от одного до трех дней.