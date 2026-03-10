Во Владимире прошли 16‑е лыжные соревнования в память об олимпийском чемпионе Алексее Прокуророве.

Во Владимире прошли 16‑е лыжные соревнования в память об олимпийском чемпионе Алексее Прокуророве — «Владимирский Проку». В гонке в парке «Дружба» приняли участие более 750 спортсменов со всей страны, включая воспитанников детских секций и мастеров спорта.Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин вручил подарки самым юным участникам (5–6‑летним лыжникам, победившим на дистанции 1 км), а победителям марафонской дистанции (50 км) передал автографы президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и её слова поддержки. Кроме того, Говырин наградил специальным призом тренера из Владимира Юрия Евгеньевича Зубатова — его воспитанники Любовь Ушакова и Семён Жаворонков показали отличные результаты в марафоне.Соревнования, ставшие настоящим праздником для любителей лыжных гонок, прошли на лыжне в парке «Дружба», которая теперь носит имя прославленного спортсмена.